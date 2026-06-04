Abdulhamid Saud saluta la Roma: il Lens lo ha ufficialmente riscattato

Abdulhamid Saud non è più un giocatore della Roma : il club giallorosso ha salutato ufficialmente il laterale saudita, che è stato riscattato dal Lens , che lo aveva prelevato in prestito la scorsa estate. Soldi freschi e preziosi nelle casse capitoline, in vista dell'allestimento di una rosa da Champions League da consegnare a Gasperini.

Il comunicato ufficiale della Roma

La Roma ha emesso un comunicato ufficiale per confermare la definizione dell'affare, con tanto di auguri per la carriera a Saud: "L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Saud Abdulhamid al Lens. La società francese ha esercitato il diritto di riscatto per il giocatore saudita. Ingaggiato dalla Roma nell'estate 2024, in giallorosso ha collezionato 8 presenze e 1 gol. In bocca al lupo, Saud!".

Lo 'storico' percorso di Saud e le cifre dell'affare

Approdato alla corte di De Rossi con il calciomercato 2024, Abdulhamid Saud ha disputato appena 8 gare in giallorosso, abbastanza però per incidere il suo nome nella storia della Roma e dell'Europa League con il suo unico gol: il 12 dicembre del 2024, con un gran destro che si insacca sotto la traversa scuotendo la rete del Braga, Saud diventa insieme il primo calciatore arabo a segnare nella storia della competizione e ovviamente anche il primo con la maglia giallorossa.

Passato al Lens ha contribuito alla conquista della Coppa di Francia da parte dei giallorossi transalpini, che si sono convinti a riscattarlo per 3,5 milioni di euro, che si vanno ad aggiungere ai 500 mila euro versati in estate per il prestito oneroso.