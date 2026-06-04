Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 4 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Abdulhamid Saud saluta la Roma: il Lens lo ha ufficialmente riscattato

Il laterale saudita era approdato la scorsa estate in prestito al club francese, che ha annunciato la sua permanenza: le cifre dell'affare
2 min
Tagsabdulhamid saudRomaLens
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Abdulhamid Saud non è più un giocatore della Roma: il club giallorosso ha salutato ufficialmente il laterale saudita, che è stato riscattato dal Lens, che lo aveva prelevato in prestito la scorsa estate. Soldi freschi e preziosi nelle casse capitoline, in vista dell'allestimento di una rosa da Champions League da consegnare a Gasperini.

Il comunicato ufficiale della Roma

La Roma ha emesso un comunicato ufficiale per confermare la definizione dell'affare, con tanto di auguri per la carriera a Saud: "L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Saud Abdulhamid al Lens. La società francese ha esercitato il diritto di riscatto per il giocatore saudita. Ingaggiato dalla Roma nell'estate 2024, in giallorosso ha collezionato 8 presenze e 1 gol. In bocca al lupo, Saud!".

 

 

Lo 'storico' percorso di Saud e le cifre dell'affare

Approdato alla corte di De Rossi con il calciomercato 2024, Abdulhamid Saud ha disputato appena 8 gare in giallorosso, abbastanza però per incidere il suo nome nella storia della Roma e dell'Europa League con il suo unico gol: il 12 dicembre del 2024, con un gran destro che si insacca sotto la traversa scuotendo la rete del Braga, Saud diventa insieme il primo calciatore arabo a segnare nella storia della competizione e ovviamente anche il primo con la maglia giallorossa.

Passato al Lens ha contribuito alla conquista della Coppa di Francia da parte dei giallorossi transalpini, che si sono convinti a riscattarlo per 3,5 milioni di euro, che si vanno ad aggiungere ai 500 mila euro versati in estate per il prestito oneroso.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Roma, plusvalenze senza svendereIl Lens di Saud e Thauvin vince la Coppa di Francia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS