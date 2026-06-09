La prima amichevole della Roma è ufficiale: quando e contro chi la giocherà

Roma, sfida con il Cannes dei Friedkin neo-promosso nella terza divisione del calcio francese

Il Cannes, club di proprietà dei Friedkin proprio come la Roma, è reduce dalla promozione nella terza divisione del calcio francese, che gli stessi Friedkin hanno voluto celebrare con un post sull'account Instagram del loro Gruppo: "L'AS Cannes ritorna nella terza divisione del calcio francese da campione per la prima volta in 15 anni. Un risultato costruito su passione, perseveranza e il sostegno costante di tutti coloro che hanno questo club nel cuore. Il Friedkin Group è orgoglioso di sostenere l'AS Cannes mentre il Club entra in una nuova ed entusiasmante era. Il viaggio continua. Allez Cannes!".