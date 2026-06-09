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La prima amichevole della Roma è ufficiale: quando e contro chi la giocherà

Il club giallorosso bisserà un test della scorsa estate contro un club estero reduce da una storica promozione
2 min
TagsRomaCannesAmichevole Roma-Cannes
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Il prossimo 26 luglio la Roma ospiterà il Cannes in amichevole: a renderlo noto è il club francese attraverso un comunicato con cui ha ufficializzato i test in programma nel proprio precampionato. Resta da capire se il test verrà disputato al Tre Fontane, come l'anno scorso, a Trigoria o all'Olimpico.

Roma, sfida con il Cannes dei Friedkin neo-promosso nella terza divisione del calcio francese

Il Cannes, club di proprietà dei Friedkin proprio come la Roma, è reduce dalla promozione nella terza divisione del calcio francese, che gli stessi Friedkin hanno voluto celebrare con un post sull'account Instagram del loro Gruppo: "L'AS Cannes ritorna nella terza divisione del calcio francese da campione per la prima volta in 15 anni. Un risultato costruito su passione, perseveranza e il sostegno costante di tutti coloro che hanno questo club nel cuore. Il Friedkin Group è orgoglioso di sostenere l'AS Cannes mentre il Club entra in una nuova ed entusiasmante era. Il viaggio continua. Allez Cannes!".

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