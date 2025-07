Roma-Cannes diretta: segui l'amichevole al Tre Fontane

Molto più di un'amichevole per la Roma e soprattutto per i Friedkin . Alle 18 i giallorossi di Gasperini affrontano nella Capitale, precisamente allo stadio Tre Fontane dell'Eur, il Cannes di Damien Ott, club francese di proprietà del Gruppo Friedkin che milita in quarta divisione. Una sfida "tutta in famiglia" quindi per Dan e Ryan che hanno deciso di farla disputare a porte aperte , per la gioia dei tifosi romanisti. Dopo aver battuto in goleada il Trastevere (14-0) e Unipomezia (9-0), poi il Kaiserslautern grazie alla rete decisiva del nuovo acquisto Ferguson; ora Dybala e compagni cercano la quarta vittoria consecutiva senza subire gol. Segui tutti gli aggiornamenti pre e post-partita, con le parole dei protagonisti, con la diretta sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

17:38

Il fischietto del match

Arbitro: Perri

Assistenti: Di Giacinto-Monaco

17:30

Svilar non ce la fa

Un leggero affaticamento muscolare alla coscia ferma Svilar: cambia quindi la formazione ufficiale della Roma. Al suo posto tra i pali ci sarà Vasquez

17:28

Problema Svilar, Dybala non convocato

Il portiere della Roma al momento non si sta effettuando il riscaldamento: potrebbe avere un problema muscolare. Mentre invece Dybala non partirà nemmeno dalla panchina

17:25

La formazione ufficiale del Cannes

CANNES (3-4-3): Vanni; Smith, Abderrahmane, Sylva; Corchia, N'Diaye, Goncalves, N'Doye; Abbas, Mambu, Doumbouya

A disposizione: Aymes, Taub, Boussaid, Pineau, Hafidi, Blanc, Bonnaure, Caumont, Blanc, Pichaud, Laclef

Allenatore: Ott

17:20

La formazione ufficiale della Roma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Salah Eddine; Baldanzi, El Shaarawy; Dovbyk

A disposizione: Vasquez Llach, Zelezny, Mancini, Kumbulla, Reale, Franca Lima, Pisilli, Koné, Angelino, Soulé, Ferguson, Cherubini, Abdoulhamid, Darboe, Romano

Allenatore: Gasperini

17:14

Il programma estivo della Roma

Roma-Cannes è l'ultima amichevole dei romanisti nella Capitale prima di volare in Inghilterra per il ritiro a Burton.

Ecco il programma completo del pre-campionato:

17:11

Tripudio giallorosso sugli spalti

I biglietti per assistere al match di questo pomeriggio sono sold out, mentre i cancelli del Tre Fontane sono aperti dalle 16: saranno oltre 3mila i tifosi presenti sugli spalti con bandiere, sciarpe e maglie giallorosse

17:00

Roma, Dovbyk rientra ma è in vendita: le possibili destinazioni

Per alcuni le amichevoli sono veri e propri allenamenti per rimettersi in forma, per altri sono importanti per studiare le strategie tattiche in vista dell’inizio della stagione, per altri possono essere delle vere e proprie vetrine per cercare un acquirente e cambiare aria. Ed è ciò che accadrà con Artem Dovbyk, recuperato dalla Roma e pronto a scendere gradualmente in campo nelle prossime partite per mostrarsi al meglio ai club interessati. Il gigante ucraino ha recuperato dall’infiammazione tendinea che gli aveva causato anche un sovraccarico muscolare e il club sta spargendo la voce a chi è interessato...

16:50

Roma-Cannes, la probabile formazione di Gasperini

Test allo Stadio Tre Fontane per i giallorossi, che affrontano la squadra di quarta divisione francese. Ecco le probabili scelte di Gasperini:

16:40

Dybala sta bene, torna col Cannes e vuole riportare la Roma in Champions

Paulo Dybala sta bene e domani contro il Cannes tornerà al ‘centro’ dell’attacco della Roma. Saltata la trasferta in Germania contro il Kaiserslautern per una semplice gestione atletica della sua preparazione, l’argentino sta dimostrando giorno dopo giorno di essersi lasciato alle spalle il brutto infortunio di fine stagione. Quella lesione del tendine semitendinoso sinistro che lo ha costretto a operarsi e rinunciare alla corsa finale alla Champions League, poi sfumata nelle ultime gare dello scorso campionato. L’obiettivo, però, era quello di tornare a disposizione a inizio ritiro per Gasperini e così è stato. Pronti via presente anche nelle prime due amichevoli contro Trastevere e Unipomezia, facendo registrare tre gol totali (2 alla prima uscita e 1 alla seconda). Poi un po’ di riposo e domani di nuovo in campo insieme al neo acquisto, Evan Ferguson...

16:35

Roma, ecco Wesley: grande attesa al Tre Fontane per il suo esordio

Saranno in tremila questo pomeriggio ad assistere all’amichevole tra la Roma e il Cannes al Tre Fontane. Grande curiosità la desta non solo la squadra che sta assemblando Gasperini, ma soprattutto l’ultimo acquisto giallorosso: Wesley. Arrivato domenica è riuscito a rimanere a Trigoria per allenarsi senza dover far ritorno dal Brasile per sistemare le pratiche burocratiche del visto e questa sera, a partire dalle 18, è atteso in campo per l’esordio. Gasp ha infatti ottenuto il terzino destro che voleva (lo seguiva e voleva già ai tempi dell’Atalanta) e in questi giorni ha iniziato subito a lavorarci per accelerare il suo inserimento. Si ispira a Maicon e Cafù e sogna di diventare come loro, non solo per quello che hanno rappresentato col Brasile, ma anche con la Roma...

16:30

Roma-Cannes: dove vederla in tv

Roma-Cannes sarà trasmessa in diretta su DAZN. L'app di DAZN è attiva, previo abbonamento, su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a console come Play Station e XBox, o dispositivi quali Amazon Firestick e Google Chromecast

Stadio Tre Fontane, Eur (Roma)