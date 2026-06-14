Calafiori si scatena come un vero ultras della Roma: il video di "Campo Testaccio" fa impazzire i tifosi

La passione di Riccardo Calafiori per la Roma arde più che mai. L'ex difensore del Bologna, reduce da una stagione di altissimo livello con la maglia dell'Arsenal con cui ha vinto la Premier League dopo 22 anni di attesa e sfiorato la Champions League, sfumata solo alla lotteria dei calci di rigore contro il Paris Saint-Germain, sta ricaricando le pile in vista della prossima stagione. Eppure, nei suoi pensieri del giocatore, c'è sempre e solo la 'sua' Roma.