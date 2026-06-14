Calafiori si scatena come un vero ultras della Roma: il video di "Campo Testaccio" fa impazzire i tifosi
La passione di Riccardo Calafiori per la Roma arde più che mai. L'ex difensore del Bologna, reduce da una stagione di altissimo livello con la maglia dell'Arsenal con cui ha vinto la Premier League dopo 22 anni di attesa e sfiorato la Champions League, sfumata solo alla lotteria dei calci di rigore contro il Paris Saint-Germain, sta ricaricando le pile in vista della prossima stagione. Eppure, nei suoi pensieri del giocatore, c'è sempre e solo la 'sua' Roma.
Calafiori scatenato in vacanza: canta a squarciagola "Campo Testaccio" e i tifosi sognano
Il classe 2002, romano e tifoso romanista, ha mostrato ancora una volta il suo viscerale attaccamento verso i colori giallorossi. In un video pubblicato sui social - diventato presto virale - si nota infatti il difensore dell'Arsenal, in vacanza a Fregene in compagnia dell'artista Romantico, scatenato con il microfono mentre intona a squarciagola il celebre brano "Campo Testaccio", come se si trovasse in Curva Sud con gli amici di sempre.
Le immagini fanno sognare a occhi aperti i tifosi della Roma che sognano, prima o poi, un ritorno di 'Ricky' in giallorosso: "Devi tornare Riccà", "Romanista vero" e "Grande, sempre giallorosso" i commenti più gettonati.