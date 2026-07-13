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lunedì 13 luglio 2026
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Gasp e la forza della fiducia

Leggi il commento sull'inizio della nuova stagione della Roma che ripartono dall'allenatore che ha conquistato il ritorno in Champions League
Mimmo Ferretti
1 min
TagsGasperiniRoma
Roma

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Dove eravamo rimasti? Ah sì, al bacio di addio di El Shaarawy a Verona. Con la Roma salita in extremis sul podio del campionato. Terza in classifica, a sorpresa. Un piazzamento inaspettato, inatteso per tanti ma non per tutti, con Gian Piero Gasperini a guidare il gruppo (

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