Gasp e la forza della fiducia

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Dove eravamo rimasti? Ah sì, al bacio di addio di El Shaarawy a Verona. Con la Roma salita in extremis sul podio del campionato. Terza in classifica, a sorpresa. Un piazzamento inaspettato, inatteso per tanti ma non per tutti, con Gian Piero Gasperini a guidare il gruppo (
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