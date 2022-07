Dybala alla Roma, l'emozionante messaggio di Rosella Sensi

ROMA - "Che Joya! Dopo tanti anni i tifosi romanisti possono emozionarsi e sognare in grande di nuovo". Il colpo Dybala alla Roma entusiasma anche Rosella Sensi, che si unisce all'ondata di euforia che ha travolto i tifosi giallorossi alla notizia dell'arrivo dell'ex Juve. Manca davvero solo l'ufficialità e poi l'argentino sarà un nuovo giocatore a disposizione di Mourinho, che lo aspetta con ansia in ritiro. Nemmeno l'ex presidentessa della Roma (dal 2008 al 2011) può contenere la gioia, e su Instagram aggiunge: "L’arrivo di Paulo Dybala è un colpo importantissimo per le ambizioni di una società che ha deciso di fare sul serio da subito. Un segnale importante al calcio italiano. Forza Roma!".