ROMA - A Roma è scoppiata la Dybala-mania. Tanti maglie già acquistate con il suo nome sulle spalle, poi i fotomontaggi sui social e adesso anche un murale. A Rione Monti, quartiere a pochi passi dal Colosseo, i tifosi hanno già dato il proprio tributo all'argentino, con un murale per "San Paulo la Joya". Nel murale si vede Dybala, avvolto da una tunica rossa, con il braccio alzato a tenere un pallone. Tutti pazzi per la Joya, i romanisti non vedono l'ora di vederlo in campo.