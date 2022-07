De Rossi alla Roma: "Grazie per gli auguri, per regalo voglio le maglie di Dybala"

ROMA - Una valanga di auguri per Daniele De Rossi, celebrato sui social da tantissimi tifosi ed ex compagni e colleghi nel giorno del suo 39esimo compleanno. Tra i centinaia di messaggi, tra i quali anche quelli della Figc e dell'Uefa, non poteva mancare quello della 'sua' Roma che sui propri profili social ha condiviso un video in cui sono raccolti i migliori momenti dei 18 anni vissuti dall'ex capitano in maglia giallorossa.