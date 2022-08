Dybala leader della Roma: sorrisi a Trigoria e festeggiamenti in campo

ROMA - Sono bastati pochi giorni a Paulo Dybala per inserirsi nel migliore dei modi nello spogliatoio della Roma. La Joya è già una stella della Roma, si è subito adattato al nuovo gruppo con cui è già entrato in grande sintonia grazie anche al ritiro in Portogallo che gli ha permesso di conoscere meglio tutti i suoi nuovi compagni. Adesso a Trigoria è già un leader dello spogliatoio, ha stretto un grande rapporto con i senatori e dà consigli ai più giovani.