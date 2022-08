Roma, Dybala prepara la maschera per un anno da superstar

José Mourinho è il più cazzuto di loro. Uno che si dà pace solo quando vede il sangue colare dalle mascelle dei suoi soldati. Questo non gli impedisce di, uno da cui colano solo ceneri di stelle. Le vedi le belve ipertoniche e poi, confuso nel mucchio, vedi lui, Paulo, qualcosa a metà tra un efebo raffaellesco e un putto veneziano. Ha provato bravo ragazzo, per essere contemporaneo, a darsi un “corpo”, a sviluppare quadricipiti e pettorali, ma i risultati restano modesti (lo fece anche il suo gemello Roby Baggio, ma più che altro per proteggere ginocchia fragili come petali)., la maschera del gladiatore, per sembrare credibile come guerriero. Per quanto si mascheri, per quanto si sforzi, per quanto si adatti, per quanto si butti come un Gattuso qualunque nelle mischie, lui resta (per la fortuna di tutti noi) il, dove l’erba non è solo droga per stalloni assatanati ma ispirazione alla danza e al tocco lieve, non per questo meno letale. Ecco, nelle mani di un genio dell’horror movie come Tobe Hooper, quella sua frangetta non certo da hair stylist alla moda di Porta Venezia, quellae quelle pupille color ghiaccio potrebbero ispirare facilmente uno spietato bambolo assassino. Versione che, di certo, non dispiacerebbe a Mou (per non parlare dei tifosi lupoidi) il cui calciatore feticcio perfetto sarebbe una sintesi in laboratorio di Matic, Dybala e Gengis Khan.