Dybala tifa Roma così: il messaggio social fa impazzire i tifosi

ROMA - José Mourinho avrebbe di certo preferito averlo in campo, ma Paulo Dybala fa sentire il suo sostegno da lontano. "Forza Roma" è il messaggio che l'argentino, ai box per l'infortunio rimediato nel match di campionato contro il Lecce, lancia attraverso una storia Instagram .

Davanti alla tv

Una partita che Dybala è costretto a seguire dalla tv, come mostra la foto postata dalla 'Joya' proprio nel momento in cui stava iniziando il match di Europa League sul campo del Betis, nel quale i suoi compagni cercano il riscatto dopo il ko incassato contro gli spagnoli all'Olimpico. E nel frattempo ne approfitta per lavorare con un macchinario per il recupero dalla lesione al retto femorale.