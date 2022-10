Dybala non vuole perdere il Mondiale: il post è un chiaro messaggio

ROMA - Prosegue la riabilitazione di Paulo Dybala, che spera con tutte le sue forze di poter recuperare in tempo per il Mondiale. La lesione alla coscia potrebbe infatti non consentirgli di volare in Qatar, con i medici della nazionale argentina che stanno monitorando costantemente la situazione. Serve dunque pazienza per stabilire i tempi di recupero della Joya, che sicuramente tornerà a giocare nella Roma solo nel 2023. Intanto Dybala è tornato a postare sui social, lanciando un chiaro messaggio.