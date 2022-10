Lady Dybala, il messaggio social agli amici dei tempi della Juve

ROMA - Nonostante il trasferimento alla Roma di Paulo Dybala, la sua fidanzata, Oriana Sabatini, non dimentica il suo passato alla Juve. Lady Dybala ha infatti condiviso sui social un messaggio d'affetto per un ex bianconero, Morata, e per sua moglie Alice Campello, con cui ha vissuto un'intensa amicizia quando i due calciatori giocavano entrambi a Torino.