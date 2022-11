Buon compleanno, Dybala! Perché con lui il sogno Champions non è impossibile

Il suo account su Instagram, che attualmente conta 49,4 milioni di followers, è stato subissato di auguri provenienti da ogni parte del globo: lo hanno raggiunto ad Abu Dhabi dov'è in ritiro con l'Albiceleste. Non poteva essere altrimenti, considerata l'enorme popolarità di cui gode Paulo Dybala, 29 anni oggi e una gran voglia di riprendersi il tempo perduto - ora in Nazionale, da gennaio nella Roma - dopo l'infortunio muscolare che l'ha costretto a fermarsi per un mese.

Dybala, gli auguri di Oriana fanno emozionare i tifosi della Roma E quanto i giallorossi abbiano dovuto pagare un pesante pedaggio alla sua assenza lo raccontano i numeri. Nelle 12 presenze inanellate con la squadra, Dybala ha segnato 7 gol e dettato 2 assist; senza Dybala, la Roma ha giocato 9 partite vincendone soltanto 4, perdendone 3 e pareggiandone 2. Mentre altri giocatori nell'ultimo turno di campionato hanno pensato più al Qatar che alll'avversario di giornata, Dybala ha fatto esattamente il contrario: prima la Roma, poi l'Argentina. Un atteggiamento che ancora una volta esalta la professionalità del ragazzo, nel 2015 pagato dalla Juve 32 milioni di euro versati al Palermo di Maurizio Zamparini, approdato alla Roma a parametro zero il 20 luglio scorso, dopo 7 stagioni in bianconero (293 presenze, 115 gol, nono miglior marcatore di sempre dei bianconeri ex aequo con Roberto Baggio, 12 trofei). Con il club dei Friedkin, l'argentino ha sottoscritto un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, un'opzione sino al 30 giugno 2026, una clausola rescissoria di 20 milioni di euro.