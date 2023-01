Dybala e Oriana si svelano su TikTok: "Ecco cosa non sopportiamo l'uno dell'altra"

Da quattro anni Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono innamorati, complici e affiatati. Su TikTok la coppia ha voluto condividere alcuni retroscena sulla quotidianità, che non è sempre facile. “Siamo con Ori per fare il gioco delle tre cose che non ci piacciono l'una dell'altra”, ha esordito nel filmato il calciatore della Roma, che ha subito rivelato: "Questa ragazza mette la sveglia al cellulare, si accende e si spegne da sola. La mette tipo dieci volte". La cantante argentina ha provato a difendersi: "La metto per svegliarmi ma a volte me ne pento e non mi alzo".

Le confidenze di Dybala e fidanzata "Quello che non mi piace di te è che non ti piace molto parlare", ha ammesso a sua volta Oriana Sabatini mentre Dybala ha svelato di avere nel bagno due lavandini ma che anche il suo viene occupato dai prodotti di bellezza della fidanzata. "Profumo, deodorante e creme di ogni tipo", ha spiegato Paulo. La nipote dell'ex tennista Gabriela ha aggiunto: "Non mi piace che a volte impieghi più tempo di me a prepararti. Sei molto più indeciso di me".