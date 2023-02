Dybala ridicolizza gli avversari con una magia, il video manda in estasi i tifosi della Roma

ROMA - Una serata da ricordare per Paulo Dybala, che contro il Salisburgo ha firmato il gol del raddoppio per il definitivo 2-0 all'Olimpico nel ritorno del playoff di Europa League. Oltre alla rete la Joya si è resa protagonista di un'ottima prestazione, portando tanta qualità alla squadra di Mourinho che ha così ribaltato il risultato dell'andata conquistando gli ottavi della competizione. Sui social i tifosi si sono scatenati sulle giocate di Dybala, fondamentali per la costruzione del gioco della Roma. Tra tante una in particolare è diventata virale, mandando in estasi i tifosi giallorossi.