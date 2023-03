Dybala fa causa alla Juve: ecco quanto chiede di risarcimento

ROMA - Sembrava dovesse rimanere a Torino per scrivere ancora pagine importanti con la Juventus e invece, alla fine, Dybala ha virato sulla Roma e la sua maglia è diventata giallorossa. Nella Capitale ha trovato un'accoglienza da divo, ma l'addio ai bianconeri è stato amaro e non ancora del tutto smaltito soprattutto per due motivi: in ballo ci sono ancora gli stipendi arretrati durante il periodo del Covid che la Juve deve all'argentino (circa 3 milioni di euro, quelli della ormai famosa "manovra stipendi") e il riscarcimento per il mancato rinnovo di Paulo che in autunno 2021 era sostanzialmente fatto e che poi invece è saltato definitivamente ad aprile 2022.