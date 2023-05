Dybala e Wijnaldum, il piano per essere ok per il Bayer: tutti i dettagli

ROMA - E adesso testa sulla semifinale di Europa League . La Roma volta subito pagina per concentrarsi sulla sfida di giovedì prossimo contro il Bayer Leverkusen , per quello che sarà il trentunesimo sold out dell'Olimpico. Ecco, dagli applausi di Mourinho e dei giocatori alla Curva Sud, dopo la partita contro l' Inter arriva la grande richiesta ai tifosi di continuare a sostenere il gruppo per spingerlo verso il risultato positivo in quello che adesso diventa il grande obiettivo della stagione. Mourinho spera di poter affrontare la sfi da contro i tedeschi ritrovando qualche giocatore, uno su tutti Paulo Dybala .

Recupero Dybala

L'argentino è entrato ieri al 71' del match, appena un minuto prima del pasticcio di Ibañez che ha compromesso inevitabilmente la partita proprio nel momento più positivo della squadra. Qualche buona giocata individuale, ma una condizione atletica non ancora soddisfacente per aff rontare una partita dal primo minuto. Mourinho prima della partita aveva confidato che Paulo aveva solamente dieci minuti nelle gambe, e in effetti la Joya ha fatto fatica nei venti minuti giocati. «Paulo ha solo una gamba», ha detto poi Mou a fine partita. Dybala adesso avrà cinque giorni per recuperare e per migliorare la condizione per poter scendere dal primo minuto contro il Bayer Leverkusen, così come Spinazzola di ritrovare una condizione atletica accettabile per dimenticare la terribile prestazione di ieri e ritrovare un buon passo per rendersi pericoloso sulla fascia sinistra. Spinazzola ma non solo: come ammesso da Mourinho, ci sono 5-6 giocatori stanchissimi per le troppe partite disputate in questo periodo d'emergenza. Quindi Mancini, Cristante, Zalewski e Pellegrini.

Wijnaldum

L'altro giocatore da recuperare, quantomeno per la panchina, è Gini Wijnaldum. Anche nel pre partita contro l'Inter non si è riscaldato in campo insieme agli altri giocatori e tutto fa pensare che la sua convocazione verrà decisa all'ultimo ma anche che diffi cilmente sarà gettato nella mischia per evitare ricadute. L'obiettivo è riaverlo totalmente a disposizione per la sfi da di ritorno. Stesso discorso anche per Smalling, che la prossima settimana sarà ancora fuori.

Ballottaggi

Ancora straordinari quindi per Cristante al centro della difesa, così come per Mancini e Ibañez che agiranno ai suoi lati. Ci sarà Celik che entra nel ballottaggio sulla fascia con Zalewski: se Spinazzola non recupererà la condizione, il polacco potrebbe tornare a sinistra e il turco a giocare bloccato a destra. In attacco Belotti e Abraham si contendono la maglia: il Gallo è stato elogiato da Mourinho a fine partita per il suo sacrificio nonostante una spalla ancora infortunata, l'ex Chelsea è quindi favorito per tornare tra i titolari e cercare di dare una svolta alla sua stagione in queste ultime gare tra campionato ed Europa League.