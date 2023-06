Lady Dybala e quel paragone con Shakira: "Lo farei anche io"

Procede a gonfie vele la love story tra Oriana Sabatini e Paulo Dybala : per amore del calciatore la cantante argentina ha lasciato il suo Paese e la sua famiglia per traslocare in Italia. Prima a Torino e poi a Roma, tanto che oggi la 27enne si sente a tutti gli effetti una cittadina italiana. "Il mio cognome è italiano, le mie origini sono italiane, quindi mi piacerebbe tanto cantare in italiano - ha dichiarato Oriana al Corriere della Sera - Dopo sei mesi passati a Torino mi sono resa conto che, di fatto, vivevo qui. Oggi mi sento una cittadina italiana". In futuro la Sabatini, che è grande fan di Andrea Bocelli, Laura Pausini e Tiziano Ferro, non esclude di partecipare al Festival di Sanremo.

Lady Dybala e quelle parole su Shakira e Piqué

Dybala dà dei consigli alla sua dolce metà? "È sempre schietto - ha assicurato Oriana Sabatini - Mi fa delle recensioni oneste. Lo apprezzo per questo e tengo in considerazione quello che dice: non mi fa sconti e, amando la musica, è anche competente. Se una canzone gli piace, gli piace davvero". Ha pure parlato di Shakira: "Cantare il tradimento subito? Mi auguro di no: vorrebbe dire che le cose con Paulo non sono andate bene. Ma sì, potrei farlo anche io: forse non esponendomi così tanto. Ma sono una sua fan da quando ero piccola: avevo i suoi cd e copiavo come ballava".

Oriana Sabatini, chi è la fidanzata di Dybala

Dal 2018 Oriana Sabatini è la fidanzata di Paulo Dybala. La storia tra i due è nata dopo i Mondiali di calcio in Russia. La Sabatini è la figlia dell'attrice venezuelana Catherine Fulop e dell'attore e imprenditore argentino Osvaldo Sabatini. L'ex tennista Gabriela Sabatini è sua zia. Oriana ha una sorella minore, Tiziana.