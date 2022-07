Fidanzata Dybala, chi è Oriana Sabatini: 5 cose da sapere

Dal 2018 Oriana Sabatini è la fidanzata di Paulo Dybala. La storia tra i due è nata dopo i Mondiali di calcio in Russia. In precedenza l'ex bianconero è stato legato per svariati anni all'influencer Antonella Cavalieri. Oriana è nota in Italia principalmente per la sua relazione con il calciatore mentre in Argentina è famosa perché figlia d'arte attiva da tempo nel mondo dello spettacolo. La Sabatini è l'erede dell'attrice venezuelana Catherine Fulop e dell'attore e imprenditore argentino Osvaldo Sabatini. L'ex tennista Gabriela Sabatini è sua zia. Oriana ha una sorella minore, Tiziana.

Chi è Oriana Sabatini: scheda Nome e cognome: Oriana Sabatini

Età: 26 anni

Data di nascita: 19 aprile 1996

Nata a: Buenos Aires, Argentina

Professione: cantante, attrice, modella

Altezza: 172 cm circa

Profilo Instagram: @orianasabatini

Follower: 5.8 milioni circa

La sua storia: biografia e carriera Cresciuta in una famiglia d'artisti, Oriana Sabatini ha debuttato presto nel mondo dello spettacolo. A 13 anni il suo primo servizio di moda, successivamente alcuni piccoli ruoli in tv. A 16 anni la prima parte importante nella telenovela Aliados, per la quale Lady Dybala ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti. Nel 2017 la Sabatini ha deciso di lasciare il mondo della recitazione e concentrarsi solo ed esclusivamente sulla musica. Il suo primo singolo - Love me down easy - ha riscosso molto successo in Argentina. In seguito la cantante ha avuto modo di aprire i tour di Ariana Grande e dei Coldplay.

La vita privata di Oriana Sabatini Prima di incontrare Paulo Dybala - che ha iniziato a corteggiarla su Instagram - Oriana Sabatini ha amato per tre anni lo youtuber Julian Serrano. I due erano molto affiatati e hanno collaborato insieme pure ad alcuni videoclip. La rottura è avvenuta nel 2017. Dal 2018 Oriana è fedelissima a Dybala: per amore del giocatore si è trasferita in Italia. La Sabatini ha però ammesso di essere bisessuale.