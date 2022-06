Dybala e Oriana Sabatini: nuovo traguardo per la coppia

Con un post su Instagram Oriana Sabatini ha celebrato la sua storia d'amore con Paulo Dybala. Un altro mese insieme per la coppia, più unita che mai. Il calciatore e la cantante si amano dal 2018: la loro relazione è iniziata dopo i Mondiali in Russia. “Buon compleanno bb, ti amo infinitamente”, ha scritto l'artista aggiungendo: "È il nostro anniversario, non il suo compleanno". La Sabatini ha postato delle foto al mare con l'attaccante: i due sono molto complici e innamorati. Il post ha subito fatto il pieno di like e messaggi. "La perfezione", ha scritto un follower. "La coppia migliore", ha sottolineato qualcun altro. Mentre un utente ha precisato: "Che meraviglia, amo questa coppia".