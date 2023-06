Dybala, relax e scherzi con Oriana: il ballo conquista tutti

Balli, sorrisi e tanto divertimento per Paulo Dybala con la fidanzata Oriana Sabatini. L'attaccante della Roma ha postato su TikTok un video in cui si scatena in macchina con la cantante argentina, sulle note della ultima hit di Bady Bunny, Where she goes. L'esibizione ha subito fatto il pieno di like e commenti positivi.