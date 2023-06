Dybala nel Chianti per il matrimonio di Correa: tifosi in delirio

FIRENZE - Bagno di folla per Paulo Dybala ma non a Roma. Succede invece in un ristorante della provincia di Firenze, precisamente a Greve in Chianti, dove l'argentino era a cena con la fidanzata Oriana Sabatini. Dopo essere stato riconosciuto, il fantasista della Roma (che intanto lavora per eliminare la clausola rescissoria dal suo contratto) è stato letteralmente assediato dai tifosi che 'armati' di smartphone lo hanno circondato per strappargli un selfie.