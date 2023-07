Dybala a Londra, un tifoso gli dice: "Vieni al Chelsea". Lui reagisce così

Paulo Dybala superstar a Londra. L'argentino, che la Roma aspetta domani a Trigoria per l'inizio della preparazione, sta trascorrendo le ultime ore di riposo in Inghilterra: prima Wimbledon, poi Silverstone. Tennis, Formula 1, ma soprattutto calcio, con il Chelsea che resta sullo sfondo. Non a caso un tifoso, oggi, ha fermato Dybala e facendogli un video gli ha detto: "Vieni al Chelsea". Paulo ha sorriso, ma non ha risposto, così come non aveva risposto a Thiago Silva. I pensieri, ora, sono solo per la Roma: domani rivedrà Mourinho, nelle prossime settimane i suoi agenti vedranno invece Tiago Pinto per discutere l'adeguamento del contratto.