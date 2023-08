La Roma in campo, Dybala solo in palestra: le sue condizioni

ROMA - Una perla su punizione e 35 minuti alla Dybala prima della sostituzione e della paura dei tifosi della Roma. Paulo ha chiesto il cambio nell'amichevole contro il Tolosa poco dopo la mezz'ora, accusando un fastidio all'altezza dell'inguine. La buona notizia è che non è niente di grave , è uscito a scopo precauzionale appena ha sentito tirare per non peggiorare la situazione.

Le condizioni di Dybala

Oggi (martedì) la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria e la Joya ha svolto solo lavoro in palestra senza scendere in campo con il resto del gruppo. Le sue condizioni non preoccupano, non sono previsti degli accertamenti e lo stesso Dybala ha già rassicurato Mourinho e staff. Nei prossimi giorni l'argentino dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente, facendo svanire ansie e preoccupazioni.