Dybala salta Tirana: le condizioni e quando dovrebbe tornare con la Roma

ROMA - La Roma di José Mourinho si prepara l'ultima amichevole pre-campionato. I giallorossi hanno concluso l'allenamento a Trigoria, con una seduta di lavoro tecnico e atletico, prima di volare a Tirana dove affronteranno il Partizani all'Air Albania Stadium, lo stesso impianto in cui ha conquistato la Conference League più di un anno fa. Sarà assente, però Paulo Dybala .

Dybala, le condizioni e quando può tornare

La Joya, di cui però migliorano le condizioni, ha lavorato di nuovo a parte durante la sessione odierna. L'argentino confida di tornare in gruppo il prima possibile dopo il problema all'inguine riscontrato nel match contro il Tolosa, e che lo costringerà a saltare la trasferta in terra albanese. Inutile rischiare, contando anche la squalifica che sconterà alla prima giornata di campionato contro la Salernitana. Dybala lavora tranquillo per tornare al massimo della forma ed essere a disposizione di Mourinho.