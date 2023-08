Beltran, la frase sul mancato affare con la Roma e il retroscena con Dybala

ROMA - Lucas Beltran diventerà un nuovo giocatore della Fiorentina . Nonostante il forte inserimento in extremis della Roma , l'attaccante argentino classe 2001 è pronto a unirsi alla squadra di Vincenzo Italiano . Il giocatore, atteso domani in Italia , ha parlato ai microfoni di 'Tyc Sports', annunciando di fatto il suo addio al River Plate e l'approdo a Firenze : "Il River sarà sempre la mia casa. Qui ho realizzato il mio sogno, sono sicuro che tornerò in futuro". Il 22enne attaccante poi annuncia: "Andrò alla Fiorentina, che ha un bel progetto. Sono rimasto fedele anche a quello".

Roma, Beltran e il colloquio con Dybala

Il 22enne argentino è in possesso del passaporto italiano e quindi convocabile da Roberto Mancini per la Nazionale azzurra. "Lascio che le cose accadano come ho fatto sin qui. La nazionale argentina ha qualcosa di speciale", ha detto, raccontando anche del concreto interesse della Roma e del contatto avuto con Paulo Dybala nei giorni scorsi. "Ho parlato con lui ma il trasferimento in giallorosso non si è concretizzato".