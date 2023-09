Dybala, il messaggio dopo il terremoto in Marocco commuove i tifosi

ROMA - Messaggi di solidarietà da tutto il mondo per il Marocco, sotto shock per il terremoto di magnitudo 6.8 che ha provocato danni e centinaia di vittime nel Paese e portato al rinvio della sfida del Gruppo K delle qualificazioni alla Coppa d'Africa contro la Liberia .

Terremoto Marocco, l'hotel di Cristiano Ronaldo diventa un rifugio

Terremoto in Marocco, la preghiera di Dybala

Anche il mondo del calcio si è unito al dolore del popolo marocchino al quale ha voluto rivolgere un pensiero anche Paulo Dybala, rimasto a lavorare con José Mourinho a Trigoria durante la sosta per le nazionali. L'argentino della Roma ha usato il suo profilo Instagram per dedicare una preghiera alle vittime del sisma, commuovendo i tifosi in una storia con l'emoji di due mani giunte e la bandiera del Marocco su uno sfondo nero.