L'amore di Dybala per Roma: "È magica". E si sbilancia sul futuro...

ROMA - Paulo Dybala ama Roma e la Roma. Lo dice chiaramente nel corso di un evento all'Eur per le aziende partner del club giallorosso. La Joya, sul palco, incalzato dalle domande dello speaker Matteo Vespasiani, ripercorre la sua esperienza nella Capitale: "Dopo un anno così importante per me e un cambiamento così grande, aver ricevuto tutto questo affetto dai tifosi è stato un sostegno incredibile per me, non me lo aspettavo. Vi conoscevo poco, ma mi avete fatto sentire subito a casa, questo mi rende più facile giocare meglio in campo. Ho cercato di darvi indietro, durante tutto l'anno, qualcosa di quello che mi avete dato voi il primo giorno al Colosseo Quadrato".

Il futuro di Dybala

La mente di Dybala va poi alla sconfitta in finale di Europa League, ma la Joya dà anche un'indicazione sibillina e importante sul proprio futuro: "Purtroppo ci è mancato poco per festeggiare, ma per me è stato un anno incredibile. Sono sempre stato innamorato di Roma fin da bambino. Ero molto lontano, ma per quello che vedevo mi piaceva tanto. Era una delle mie città preferite al mondo. Oggi vivo qua... Sia io che la mia famiglia stiamo bene qui, mi godo la città tantissimo, cerco di conoscerla il più possibile, a volte abbiamo poco tempo, ma è magico imparare qualcosa di questa città e spero di godermela ancora per un po'".

La stagione della Roma

L'argentino infine rivela le aspettative sulla stagione appena iniziata: "Sarà molto lunga, con tante partite - le parole di Dybala - mi auguro di arrivare a marzo ed essere ancora in corsa per tutte le competizioni, è il nostro obiettivo. Abbiamo una squadra forte, sono arrivati giocatori molto importanti, dobbiamo continuare a migliorare sulla strada dell'anno scorso. Ci è mancato poco, ma credo che quello deve essere lo spirito. In ogni allenamento e in ogni partita dobbiamo dare qualcosa in più. Non abbiamo iniziato bene, però sono stato in situazioni peggiori e alla fine le cose sono andate bene. Mi auguro che possa essere ancora così".