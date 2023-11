Dybala e il segreto con Oriana: "Il giorno del matrimonio ti svelerò che..."

Dybala, il segreto che svelerà a Oriana

Paulo Dybala, visibilmente emozionato ed ansioso durante la proposta, ha conosciuto Oriana Sabatini dopo la fine della sua relazione con Julián Serrano. La Joya è riuscito ad entrare in contatto con l'argentina grazie al suo numero di telefono, ma ad oggi ancora non si sa chi glielo abbia dato. La stessa Oriana, in un'intervista del 2019, aveva raccontato: "Non mi ha mai detto chi gli ha dato il mio numero di telefono. Mi ha detto: 'Il giorno in cui ci sposeremo, te lo dirò'"