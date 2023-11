Matrimonio Dybala e Oriana, il retroscena: "Morata e Paredes hanno aiutato così"

Dybala: "Morata e Paredes? Ecco cosa hanno fatto"

Dybala ha parlato della serata in cui ha fatto la proposta di nozze, raccontando anche come è nata l'idea: "Ci è voluto un po' di tempo per prepararmi perché dovevo pianificarlo. Alcuni nostri amici stavano per venire a Roma, ma ero determinato, volevo farle una sorpresa e per fortuna ci sono riuscito. Morata e Paredes? C'erano anche loro perché avevamo cenato insieme e anche loro erano complici della sorpresa. Sono stati degli attori di lusso. L'unica che non sapeva nulla, ovviamente, era Oriana e, fortunatamente, non ha capito cosa c'era dietro. E noi durante la serata abbiamo lasciato alcuni indizi che non ha mai ricevuto. Ad un certo punto ha iniziato a piovere e le ho detto 'Penso che sarà un problema', ma lei non ha capito. Stavamo ridendo a crepapelle".

Dybala: "Data delle nozze? È difficile"

Poi ancora sulla serata e sulle future nozze: "Il rischio che a cena, qualcuno, potesse rivelare tutto? Sì ma nessuno ci è cascato e lei non poteva mai immaginare che le avrei potuto fare la proposta. I video? Li ha fatti un nostro amico e non li hanno messi subito in rete. Nel rivederli abbiamo riso come pazzi. Data delle nozze? È difficile a causa delle mie competizioni. L'idea è di farlo in Argentina per stare con le nostre famiglie e i nostri amici, ma con la mia carriera è complicato. Io ho fatto il mio, ora lei deve occuparsi dell'organizzazione".