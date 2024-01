La figlia di Morata e Alice un anno dopo il dramma: il dolce gesto di Dybala

Tanti auguri Bella Morata! Il 9 gennaio la figlia di Alvaro Morata e Alice Campello compie un anno. Un compleanno importante, da festeggiare in grande stile dopo il dramma che ha scosso la famiglia del calciatore dell'Atletico Madrid. Dopo il parto di Bella, infatti, Alice è finita in terapia intensiva a causa di una brutta emorragia. L'influencer si è dovuta sottoporre a ben 17 trasfusioni e ha rischiato di perdere l'utero. Per fortuna alla fine tutto si è risolto per il meglio e la modella è riuscita a tornare alla vita di tutti i giorni, accanto al marito e ai figli.