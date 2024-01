Roma, straordinari per Dybala: vuole il Verona

Una Joya per ritrovare il sorriso. Quello perso dopo il deludente derby di coppa e che la Roma non è riuscita a recuperare nemmeno domenica sera a San Siro. La medicina per questa squadra si chiama Dybala. Forse più un antinfiammatorio, perché la cura non può essere solo un giocatore ma un lavoro di gruppo che porterà a un cambio di rotta. Con l’argentino di certo la Roma smette di sentire dolore, di soffrire, ritrovando così sollievo ma soprattutto i risultati scaccia crisi. Per questo Dybala sta cercando in tutti i modi di tornare a disposizione per la sfida contro il Verona di sabato, per questo negli ultimi giorni non si è fermato un attimo per tornare ad allenarsi tra oggi e domani insieme al gruppo. Più domani visto che l’allenamento di questa mattina sarà di scarico per chi ha giocato a San Siro: meglio a questo punto concedere un giorno in più al recupero.