Dybala si sposa, Oriana: "Sono stressata". E svela nuovi dettagli sulle nozze

Mancano quattro mesi a uno dei matrimoni più attesi dell'anno, quello tra Paulo Dybala e Oriana Sabatini. In un'intervista a LAM, noto programma della tv argentina, la cantante e attrice ha fornito qualche anticipazione sull'evento, non nascondendo entuasiasmo e allo stesso tempo nervosismo per questa tappa così importante della sua vita. "Finalmente mi sposo, mancano quattro mesi. Abbiamo definito le cose più importanti, mancano i dettagli. Mi calmerò fino a quando non sarà tutto perfetto, sono una perfezionista. Paulo anche. Sono nervosa e stressata", ha ammesso Oriana.