Dybala e il post della Serie A prima di Roma-Lazio: cita un film famosissimo

ROMA - Il derby tra Roma e Lazio è dietro l'angolo. Così l'account ufficiale della Serie A ha scelto un post speciale per avvicinarsi all'appuntamento dell'Olimpico: la foto dello sguardo di Dybala, accompagnata da una citazione che strizza l'occhio alla storia del cinema. "The eyes, chico. They never lie", si legge nella didascalia al post pubblicato su Instagram, cioè "Gli occhi, ragazzo. Loro non mentono mai". Vi ricordate di quale film famosissimo si tratta?