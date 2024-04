Oriana Sabatini commossa a Verissimo: la sorpresa di Dybala in tv

Oriana Sabatini è stata ospite a Verissimo: "La mia prima intervista in italiano, sono nervosa", ha ammesso a Silvia Toffanin la fidanzata di Paulo Dybala, che ha avuto modo anche di cantare la sua nuova canzone, 'Para siempre', dedicata tra l'altro al calciatore. "Sono molto contenta, questa è un'opportunità incredibile per me, per la mia musica. Sono contenta di fare questo per la prima volta in Italia", ha detto la 28enne per poi ricevere una dolce sorpresa dall'attaccante che sei anni fa le ha stravolto la vita. Per amore, infatti, Oriana ha lasciato l'Argentina e ha traslocato prima a Torino e poi a Roma.