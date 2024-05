Dybala a Cannes, Oriana Sabatini è una sirena glamour. Curiosità e retroscena

Paulo Dybala protagonista al Festival di Cannes con Oriana Sabatini. La futura moglie della Joya ha lasciato tutti senza parole sul red carpet con il suo look glamour e scintillante. In Costa Azzurra la cantante e attrice argentina ha dimostrato di essere molto più di una wag: è una vera e propria icona fashion. Oriana ha sfoggiato sul tappeto rosso uno splendido abito a sirena di Sophie Couture. Il vestito scelto dalla futura signora Dybala appartiene alla collezione autunno-inverno 2024/2025 del brand di moda con sede a Dubai, che in passato ha già vestito altre celebrità internazionali del calibro di Kendall Jenner e Mariah Carey.

Dybala al Festival di Cannes: Oriana Sabatini è una splendida sirena L'imponente abito indossato da Oriana Sabatini al Festival di Cannes ha un taglio che ha messo in risalto il suo corpo tonico, con uno scollo senza spalline che permette di apprezzare le sue spalle e la scollatura. È interamente ricoperto da paillettes rettangolari in verde smeraldo. Inoltre, partendo dai fianchi, il vestito presenta dettagli di perle con forme che ricreano un motivo a scaglie, emulando perfettamente la figura della sirena. Ai piedi dei sandali neri con tacco alto.

Il beauty look di Oriana Sabatini al Festival di Cannes 2024 Come una vera sirena, Oriana Sabatini si è presentata al Festival di Cannes con una pelle radiosa e luminosa. Protagonista del trucco l'eyeliner nero, abbinato ad un rossetto nude. Unici gioielli ammessi un paio d'orecchini, un bracciale e un anello di diamanti. Oriana ha raccolto i capelli in un elegante chignon con riga laterale. Il tocco finale? Una ciocca posizionata sulla fronte che ha aggiunto un pizzico di stravaganza al look.

Perché Dybala e Oriana Sabatini erano al Festival di Cannes 2024 Paulo Dybala e Oriana Sabatini - che convoleranno a nozze il prossimo 20 luglio - sono stati invitati al Festival di Cannes 2024 per assistere alla première del film The Shrouds, del regista canadese David Cronenberg. Il calciatore ha indossato per l'occasione un elegante completo nero con dettagli ricamati in tinta e una camicia bianca con mocassini in pelle.

