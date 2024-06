Dybala, spunta un nuovo tatuaggio: è un omaggio a Oriana

Paulo Dybala è in vacanza e sta cercando di dimenticare la delusione per la mancata convocazione dell'Argentina in Coppa America. Dopo le storie con le moto d'acqua a Miami, l'asso della Roma ha postato delle foto e dei video che immortalano la creazione di un nuovo tatuaggio sul braccio. Questa volta si tratta di un omaggio per la sua dolce metà: il numero 21 giallorosso, infatti, si è fatto disegnare sulla pelle lo sguardo di Oriana Sabatini, la sua compagna, che tra l'altro sposerà il prossimo 20 luglio. Un'altra prova d'amore. I due fanno coppia fissa da anni.