Dybala resta alla Roma diretta: tutte le reazioni LIVE

Sembrava ormai fatta per il trasferimento in Arabia Saudita, poi il colpo di scena: Paulo Dybala resta alla Roma, rifiutando l'offerta dell'Al-Qadsiah. Dopo giorni di voci e trattative, la Joya ha pubblicato un messaggio inconfutabile rivolto ai tifosi giallorossi: "Ci vediamo domenica". Segui tutte le reazioni e le novità in diretta.

22:50 Dybala, il commento di Pellegrini Anche il capitano della Roma, Pellegrini, ha mostrato la sua gioia per l'annuncio di Dybala, commentando con i cuori giallorossi. 22:36 Dybala, decisivo anche l'affetto dei tifosi L'uscita di Dybala da Trigoria era stata accompagnata dall'affetto, tra cori e applausi, dei tifosi giallorossi, con l'argentino apparso visibilmente emozionato. 22:22 Dybala ha rifiutato un contratto firmato L'offerta dell'Al-Qadsiah da 75 milioni in 3 anni era arrivata già firmata, spedita via pec a Dybala che però ha deciso di non firmare. 22:12 Dybala resta e dice no a 75 milioni Per restare alla Roma Dybala ha rifiutato l'offerta da 75 milioni di euro in tre anni dell'Al-Qadsiah. 22:02 Dybala, il messaggio di Zalewski Tra i tanti commenti sotto il post di Dybala spunta anche Zalewski, che ha scritto "Show must go on". 21:52 Dybala, una giornata lunghissima Paulo Dybala era arrivato stamattina a Trigoria, con l'allenamento in programma alle 10 ma finendo ad allenarsi solo in palestra. Poi in serata il colpo di scena. 21:41 Dybala, spunta il commento di Cobolli Non solo i commenti dei compagni, ma anche di un tifoso speciale: Flavio Cobolli, numero 31 del ranking mondiale, ha espresso tutta la sua gioia scrivendo "Pauloooo". 21:33 Dybala resta alla Roma: social impazziti La Joya annuncia la sua permanenza in giallorosso e fa impazzire vip e tifosi.

21:26 Dybala resta alla Roma, le reazioni dei compagni Il post Instagram di Dybala è stato letteralmente invaso da migliaia di like e commenti in pochissimo tempo. Tra i tanti anche quelli dei compagni della Joya, che hanno espresso tutta la loro gioia per la sua permanenza. LEGGI TUTTO 21:19 Dybala, la storia di Oriana sui social Anche la moglie Oriana Sabatini ha ricondiviso il video di Dybala, aggiungendo i cuori giallorossi e un'emoticon in lacrime. 21:16 Dybala resta alla Roma: cosa è successo A sorpresa sono saltate le trattative con l'Al-Qadsiah. La Roma ha ritenuto inaccettabile un'offerta da 3 milioni ed ha inoltre preso atto del no di Dybala, bloccando l'affare. 21:10 Dybala resta, Paredes: "Per chi non ha capito..." Paredes ha anche pubblicato una storia sul suo account Instagram, ricondividendo il video di Dybala con la scritta: "Per chi non ha capito, la Joya rimane con noi". 21:03 Dybala, tutta la gioia di Soulé sui social Tra i più felici della permanenza di Dybala a Roma c'è sicuramente Matias Soulé, che aveva fortemente voluto il trasferimento in giallorosso anche per giocare con il compagno argentino. Soulé su Instagram ha pubblicato una foto insieme a Dybala in campo, con i cuori giallorossi e un'emoticon con le lacrime. 20:57 Dybala resta, il commento di Paredes Sotto il post della Joya spunta il commento di Paredes. Il compagno e amico dell'argentino ha commentato con "Andiamoooo". Tra i commenti spunta anche la moglie di Paredes. 20:50 Dybala rifiuta l'Arabia: il post sui social Intorno alle 20.30, Dybala ha pubblicato a sorpresa un video con le immagini della sua avventura giallorossa e un messaggio molto eloquente: "Grazie Roma, ci vediamo domenica". LEGGI TUTTO 20:45 Clamoroso, Dybala resta alla Roma! La Joya ha rifiutato l'offerta degli arabi dell'Al-Qadsiah ed ha deciso di rimanere in giallorosso. Roma

