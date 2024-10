Dybala diventa papà? La moglie Oriana Sabatini: "Accadrà solo quando..."

Dopo il romantico matrimonio in Argentina con Paulo Dybala, sono tanti i fan che chiedono ad Oriana Sabatini quando arriverà un bebè per la coppia. Una domanda decisamente indelicata alla quale la cantante e attrice ha deciso di rispondere con grande maturità e saggezza. "Quando arriverà un bambino?", ha chiesto un utente nel podcast di Oriana e la Sabatini ha così risposto: "Quando la natura deciderà che è il momento giusto, non ne ho idea".