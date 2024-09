Dybala, la moglie Oriana svela quale calciatore sarà il padrino dei loro figli

Paulo Dybala e Oriana Sabatini pensano ad allargare la famiglia dopo il matrimonio dello scorso luglio. In un'intervista rilasciata a Resumido Info, alla cantante e attrice è stato chiesto chi vorrebbe come padrino per i suoi figli tra Lizardo Ponce, Ángel Di María e Leandro Paredes. Ori ha risposto con sicurezza: "Certamente Lea! Ci vediamo tutti i giorni e sarebbe un ottimo padrino anche perché so che gli piace avere tanti nipotini".