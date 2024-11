Oriana Sabatini, la moglie di Dybala svela come passa le sue giornate a Roma

Oriana Sabatini continua ad essere molto presente sui social, dove condivide con i suoi sei milioni di follower alcuni dettagli della sua vita quotidiana, tra look del giorno e dettagli della sua relazione con Paulo Dybala , suo marito da pochi mesi. Di recente ha mostrato in alcune storie di Instagram anche i due hobby che pratica in Italia, dove si è trasferita per amore della Joya lasciando l'Argentina , Paese dove è nata e cresciuta. E dove è nota fin da piccola visto che i suoi genitori sono Ova Sabatini e Catherine Fulop, due attori molto famosi in Sud America.

Oriana Sabatini a Roma tra pittura e cucina

Pennelli e acquerelli su un tavolo di legno, un foglio di carta ricoperto di colori vivaci e un bicchiere vuoto accanto. Oriana Sabatini ha rivelato così sui social di amare molto la pittura, che pratica con una certa frequenza in Italia. Un momento per esprimere la propria creatività lontano dal palcoscenico. Per Oriana la pittura è uno spazio di puro estro: il suo ultimo acquerello rappresenta un paesaggio sereno, con una collina verde e un cielo limpido nei toni dell'azzurro. La composizione è semplice, ma trasmette calma. In un'altra delle foto condivise dalla signora Dybala, si vedono sfoglie di pasta fresca, farina sparsa e utensili da cucina. In Italai Oriana sta imparando anche a fare la pasta fatta in casa. Del resto la Sabatini è sempre stata una grande appassionata di cucina. E ora sta affinando le sue doti culinarie.