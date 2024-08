Oriana Sabatini: "Ecco perché ho lasciato tutto per Paulo Dybala"

Oriana Sabatini, la moglie di Paulo Dybala, ha parlato di recente nel suo podcast di un argomento che ha generato polemiche: la sua decisione di mettere in pausa (o meglio rallentare) la sua carriera artistica per vivere in Italia con il calciatore. "Mi capita che molte persone siano scortesi con commenti del tipo 'oh, ha lasciato tutto per andare con un ragazzo' - ha ammesso la cantante e attrice, stanca delle critiche che ormai riceve da tempo - Il mio più grande sogno nella vita è sempre stato l'amore e, a volte, mi fanno sentire inferiore per aver scelto questo e non il successo lavorativo o la fama".

La moglie di Dybala: l'amore prima della carriera I genitori di Oriana Sabatini sono attori molto conosciuti in Argentina e lei ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo da bambina, destreggiandosi tra recitazione, canto e moda. Quando poi ha conosciuto il giocatore della Roma nel 2018 ha preferito rallentare con la sua carriera (dalle parti di Buenos Aires è molto nota) per venire a vivere con Dybala in Italia. La 28enne ha aggiunto che ancora non capisce i commenti negativi sulla sua decisione: "Perché devo scegliere per forza? Non capisco, qualcuno me lo spieghi".

La scelta di Oriana Sabatini supportata dai fan Come previsto, frammenti di questa intervista hanno cominciato a circolare sui social network e i fan di Oriana Sabatini si sono schierati dalla sua parte: "Dicono sciocchezze perché lei studia. Quello che succede è che siccome non lo dimostra, credi che non accada, ma c'è vita oltre la rete", ha fatto notare un utente riferendosi al diploma di tanatoprassi preso di recente. Tra gli altri commenti: "L'amore prima di tutto", "Una vera regina", "Non c'è niente di più bello, non smetterò mai di credere nell'amore".

