Dybala compleanno, il gesto d'amore della moglie commuove la suocera e i fan

Tanti auguri Paulo Dybala! Il 15 novembre il giocatore della Roma ha festeggiato 31 anni e per l'occasione ha organizzato una festa intima insieme alla moglie Oriana Sabatini e ad alcuni colleghi come Soulé, Hermoso ed Angelino. Oriana ha voluto condividere sui social un dolce messaggio per il calciatore che ha sposato lo scorso luglio. "Quest'anno ci siamo sposati, ci siamo tirati a lucido e ci siamo smantellati, abbiamo pianto per lo stress - o meglio io piangevo e tu mi dicevi che sarebbe andato tutto bene -, abbiamo viaggiato, cucinato pasta, riso con amici e famiglia. Sarà difficile superare le montagne russe che ci sono state quest'anno, ma ti auguro con tutto il cuore che qualsiasi cosa desideri per questo compleanno si avveri. Tutto questo e molto altro. Buon compleanno amore mio, ti amo all'infinito".

Il dolce messaggio di Oriana per il compleanno di Dybala Le parole di Oriana Sabatini sono state accompagnate da diverse immagini. Alcune del loro matrimonio, altre della loro vacanza ai Caraibi e altre ancora solo di Dybala. Ha postato anche una del giorno in cui Paulo è stato ospite del podcast della moglie, che in Argentina è molto nota. Oriana ha condiviso anche dei video: in uno c'è il marito che impara a fare la pasta fresca, in un altro lo sportivo aiuta la Sabatini a smontare un'acconciatura molto elaborata. In questo filmato lei era molto preoccupata mentre lui ha portato a termine il compito con grande pazienza e calma. E infine un terzo breve video in cui si vedono i coniugi Dybala alle prese con la scultura in gesso.

Il commento della suocera Catherine Fulop Dybala ha reagito al post della moglie: "Ti amo tantissimo", ha commentato. Non è mancata la reazione della suocera Catherine Fulop, attrice venezuelana molto famosa in Argentina: "Buon compleanno Paulo, tanta salute, amore e felicità". In un secondo commento ha poi ammesso di aver riso molto mentre guardava il genero in modalità parrucchiere. Reazione positiva anche dei follower, che hanno elogiato Dybala e Oriana: "Sono la cosa più carina che abbia mai visto"; "Li amo"; "Che stiano insieme per tutta la vita","La mia coppia preferita".

