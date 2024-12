Dybala, quanto può incassare la Roma dal Galatasaray e i dettagli della clausola

La domanda che si stanno facendo in queste ore i tifosi della Roma è solo una: "Ma davvero Dybala può andar via a gennaio?". Sì. Non è scontato, ma possibile. C'è una questione tattica e tecnica (si può risalire vendendo il giocatore più forte?) e una economica e sostanziale. In cui entrano in ballo cifre, date e numeri. Eccoli.

Dybala, quando può venderlo la Roma e quando scade la clausola

In questo momento, e fino al 31 dicembre, solo la Roma può decidere di cedere Dybala. A quanto? Lo stabilisce il club giallorosso, ma la cifra è intorno ai 10 milioni di euro (escluso ad ora che l'argentino venga "regalato"). Dal primo al 15 gennaio la palla passa nelle mani di Dybala: si riattiva la clausola stipulata al momento dell'arrivo in giallorosso (estate 2022). Vale per l'estero e vale 12 milioni. Quindi, ad esempio, se il Galatasaray lo volesse dopo il derby (5 gennaio) non dovrebbe trattare con la Roma ma solo con Paulo. Va detto, però, che i rapporti tra i due club sono ottimi e quindi sembra difficile una soluzione del genere. Dal 15 gennaio Dybala torna ad essere completamente della Roma e quindi si riaprirebbe la trattativa tra i club.

Dybala, quando scatta il rinnovo automatico con la Roma

In tutto questo c'è anche l'argomento rinnovo automatico. A Dybala, per arrivare al prolungamento che scatta al 50% delle presenze nel triennio da almeno 45', mancano sulla carta otto partite. Numero variabile a seconda del cammino nelle coppe ma, in teoria, proprio a gennaio potrebbe scattare il rinnovo fino al 2026. Questo significa che, dal 15 gennaio, Dybala potrebbe essere della Roma, senza clausola attiva e con 18 mesi di contratto garantiti. E quindi il suo valore aumenterebbe e di parecchio. Ecco perché il suo agente, la Roma e il Galatasaray cercheranno di chiudere il cerchio prima. Dentro o fuori, senza tirarla troppo per le lunghe.