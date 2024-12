Dybala presto papà, Oriana Sabatini incinta? L'indizio in una foto

Oriana Sabatini incinta di Dybala?

Nella foto di Natale con tutta la famiglia, molti hanno notato che Oriana Sabatini non ha indossato il suo outfit classico. Ovvero un minidress aderente per mettere in mostra la sua silhoutte. La moglie di Dybala ha preferito qualcosa di più largo sul pancino, forse perché nasconde un dolce segreto. In più è apparsa più raggiante e radiosa in volto. Cicogna in volo per i Dybala?