Oriana Sabatini incinta? La moglie di Dybala sbotta: "Periodo di..."

La confessione di Oriana Sabatini

Oriana Sabatini ha messo a tacere tutti con un messaggio su X: "Riesci a immaginare che in realtà non sia incinta e che quella sia solo una mia foto durante un periodo di depressione e abbuffate?", ha scritto in risposta ad un follower. Un messaggio che comporta anche una riflessione sulla necessità di evitare commenti affrettati o invasivi, soprattutto su temi delicati come la salute e le emozioni personali.