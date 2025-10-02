Dybala papà, Oriana svela quando e dove nascerà la figlia. "Sesso in gravidanza? Difficile"  

Dopo aver annunciato di aspettare una figlia da Paulo Dybala, Oriana Sabatini ha parlato alla tv argentina, dove è molto famosa. Ha spiegato come sta vivendo questa prima gravidanza e svelato alcuni retroscena. Ora è al quarto mese . "Sto bene. In realtà sono molto felice, ma mi sento malissimo perché nessuno mi aveva detto che sarebbe stato così. Vomito tutti i giorni", ha esordito divertita a LAM (America). "Vomito ogni giorno e mi sento davvero frastornata. La fase della sonnolenza è finita perché ho dormito tutto il giorno durante i primi mesi. Ora mi sento stordita e nauseata", ha aggiunto. E poi: "Paulo mi sta davvero viziando. Mi cambia, mi mette il pigiama e mi rimbocca le coperte. Lo adoro. Ho strane voglie, come hamburger e pancake e lui mi asseconda". L'artista ha rivelato di aver sospettato di essere incinta quando ha notato l'assenza del ciclo, solitamente molto regolare, e ha chiamato Paulo, che si stava allenando con la Roma . Ha aspettato che tornasse per fare insieme il test: "Non abbiamo pianto. È stata una grande gioia e un po' uno shock. Per me, personalmente, la gioia è arrivata lentamente perché prima bisogna affrontare le paure naturali che ne conseguono".

La gravidanza di Oriana Sabatini tra voglie e malessere

Quando le è stato chiesto delle voglie legate alla gravidanza, Oriana ha confidato: "Le ho, ma è un po' buffo perché Paulo mi dice: 'Non è una voglia se vuoi mangiare al McDonald's'. Ma poi lui mi asseconda in tutto". Riguardo al pancione che cresce, la cantante e attrice ha detto che le sue dimensioni variano durante il giorno. "Mi sveglio come una persona e vado a letto come un'altra. Mentre mangio, improvvisamente si vede di più, ma poi mi alzo e mi chiedo: 'Dov'è la bambina?'". In questo senso, la Sabatini ha ammesso che è stato difficile per lei adattarsi ai cambiamenti che stanno vivendo il suo metabolismo e la sua figura: "La verità è che sto facendo quello che vuole la bambina e all'inizio è stata un po' dura capire che il mio corpo ora è controllato e condiviso da un'altra persona, qualcun altro che non conosco ancora ma che amerò in futuro. All'inizio è stato difficile ma ora è tutto ok".

Quando nascerà e come si chiamerà la figlia di Dybala

Come si chiamerà la figlia di Dybala e Oriana? Una decisione non è stata ancora presa. "Alcuni nomi li ho scritti e altri mi piacciono da un po', ma questo è un lavoro di squadra", ha sottolineato la Sabatini, chiarendo così che la decisione sarà presa in totale accordo con il marito. "Hermione mi sembra un po' troppo", ha osservato menzionando la sua grande passione per Harry Potter. Poi ha spiegato: "Mi piacciono i nomi non troppo insoliti. Originali sì, ma che non siano troppo insoliti". La bambina nascerà a marzo, molto probabilmente l'11 marzo, giorno del compleanno di Catherine Fulop, la suocera di Dybala. Oriana vorrebbe partorire in Argentina per avere accanto la sua famiglia ma alla fine resterà in Italia perché Paulo, che vuole assistere al parto, difficilmente potrà spostarsi dato il suo impegno con la Roma. "Avevo pensato di farlo in Argentina per la famiglia, ma è difficile... Vorrei che fosse un parto naturale, ma deciderà l'universo", ha affermato.

Dybala, Oriana e il sesso in gravidanza

Nella trasmissione argentina è stato chiesto a Oriana anche dell'intimità durante la dolce attesa e la Sabatini ha risposto senza filtri: "Il sesso in gravidanza è difficile. Non ne ho voglia, mi sento malissimo. Vomito tutto il giorno". Oriana ha anche parlato di come la gravidanza abbia influenzato il suo rapporto con il cibo: "Ho avuto un pessimo rapporto con il cibo per tutta la vita. Solo di recente ho iniziato un trattamento più professionale e volevo essere super organizzata. Ma questa situazione è completamente fuori controllo, e per una che ha sofferto di disturbi alimentari per tutta la vita, è molto difficile. I primi tre mesi sono stati davvero duri per me". Riguardo all'esposizione della nascitura sui social media, ha concluso: "Sono preoccupata. Ci ho pensato molto e ne ho parlato con Paulo. È difficile perché sei un personaggio pubblico, ma poi hai la bambina lì, bellissima... Come fai a non volerlo condividere?".