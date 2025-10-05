Dybala e la moglie Oriana Sabatini: è scontro sul nome della figlia

Scegliere il nome di un figlio è considerato da sempre una decisione emozionante ma impegnativa per i genitori, che devono considerare tradizione, legge, suono e significato del nome, e le proprie passioni, aspettative e valori, ricercando un compromesso per il bene del bebé. Una decisione non propriamente facile. E ne sanno qualcosa Paulo Dybala e Oriana Sabatini, che diventeranno presto genitori per la prima volta e si sono già scontrati per la scelta finale.

Come si chiamerà la figlia di Dybala e Oriana Sabatini

"Ho una lista che compilo da quasi tutta la vita. Ogni volta che vedevo un nome che mi piaceva, lo salvavo in questa lista", ha raccontato Oriana Sabatini al format OLGA. E tra tutti questi nomi ce n'è uno che le suona particolarmente caro e che vorrebbe utilizzare per la primogenita in arrivo. "Un nome mi piace da tempo", ha ammesso con sicurezza, pur ammettendo subito che la decisione non è ancora del tutto definitiva perché Dybala non è ancora pienamente d'accordo. Tanto che tra moglie e marito c'è stato già uno scontro. "Quando mi hanno detto che era una femmina, ho pensato che dovesse chiamarsi così. Non dirò come, o da dove viene quel nome, ma sono lì a cercare di convincere Paulo. In pratica, lo sto costringendo ad apprezzarlo", ha aggiunto Oriana. E poi: "Voglio che sia una sorpresa. È un riferimento a un personaggio". Dunque se riuscirà a convincere il calciatore non scopriremo il nome della piccola Dybala prima della sua nascita, prevista per marzo 2026.

Oriana Sabatini e la scelta del nome della figlia

Non è la prima volta che Oriana Sabatini parla della scelta del nome della figlia. Alla trasmissione LAM aveva detto: "Hermione mi sembra un po' troppo", menzionando la sua grande passione per Harry Potter. Poi aveva spiegato: "Mi piacciono i nomi non troppo insoliti. Originali sì, ma che non siano troppo insoliti".