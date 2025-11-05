Dybala, la moglie Oriana: "Abbiamo perso un figlio". Poi parla dei presunti tradimenti

Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono in attesa di una bambina che nascerà a marzo. Solo ora è stato rivelato, però, che la coppia ha perso un bambino. All'inizio del 2025, Oriana era rimasta incinta ma la gravidanza si è interrotta con un aborto spontaneo . La cantante e attrice ne ha parlato in un'intervista al programma argentino OLGA. "Sono stata incinta due volte qui a OLGA. La prima, come ho raccontato a Nati, non è arrivata a termine. Olga mi mette incinta, mi rende fertile", ha detto Lady Dyabla senza però svelare ulteriori dettagli di quella drammatica esperienza. È tornata a parlare dell'attuale gravidanza e del fatto che non sia tutto rose e fiori. "Ci sono giorni in cui sto davvero male e tutti ti dicono: ‘Come puoi stare male, stai aspettando un bambino’", ha ammesso con grande sincerità Oriana. "Gli altri mi dicono che i bimbi ascoltano e sentono tutto, quindi mi fa stare male pensare a come mi sento. Ma allo stesso tempo mi contraddico e mi chiedo se voglio mentire a mia figlia o essere totalmente sincera con lei". Ha inoltre confessato che, nonostante la gente le dica che è radiosa, il suo aspetto è dovuto al trucco e agli stilisti . "È tutta una bugia. È successo grazie a due ore di trucco e capelli, extension, ciglia finte, fondotinta... Non ho quell'aspetto, non è reale, mi sento malissimo il 90% delle volte".

Oriana Sabatini commenta i presunti tradimenti di Dybala

Durante l'intervista Oriana Sabatini ha anche commentato le presunte voci di infedeltà di Paulo Dybala. Voci che si ripetono ciclicamente e che danno molto fastidio alla 30enne. "Leggo tutto ma mi dà fastidio perché dicono cose senza uno straccio di prova. Se è vero perché non lo mostrano?", ha evidenziato. Ha chiarito che certe malelingue sul suo matrimonio non hanno alcun impatto sul suo legame con il calciatore della Roma. "Non influiscono in alcun modo sulla coppia perché so che se dovesse succedere, lo scoprirei", ha assicurato. "Le celebrity sanno molto più di quanto la gente pensi e noi scopriamo molte cose", ha aggiunto. "Sarebbe fantastico se non dicessero niente di nessuno e non si mettessero nei guai con chi non conoscono e di cui non possono provare o dimostrare nulla. Odio davvero le persone cattive, e se proprio devi essere cattivo, fallo con gusto. E se hai qualcosa di vero, mostralo", ha concluso.

Come si chiamerà la figlia di Dybala e Oriana Sabatini

Oriana Sabatini ha poi fornito nuovi indizi sul nome della figlia, che ad oggi è top secret. "È tratto da un film che ho visto quando avevo 15 anni e ho pensato: 'Se avrò una figlia, la chiamerò così'. - ha spiegato - Poi ho fatto una lista con mille nomi e quando mi hanno chiamato per dirmi che era una femmina ho pensato: 'Deve chiamarsi così!'".